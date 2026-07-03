«Разнесло»: Тарханова ответила на критику внешности

Актриса Глафира Тарханова рассказала, что получает в соцсетях множество комментариев от злопыхателей, которые критикуют ее фигуру и карьеру. В ответ на это Тарханова опубликовала ироничное видео, в котором собрала некоторые негативные высказывания о своей внешности, пишет «СтарХит».

Как отмечает издание, Тархановой начали писать, что она «запустила себя».

««Запустила себя, ужас!»; «Глашка, ты опять беременна?!»; «Она молодая, приведет себя в форму, всех так разносит после родов»», - писали актрисе.

Она подчеркнула, что спокойно относится к таким комментариям и не пытается соответствовать чужим ожиданиям. Тарханова, воспитывающая пятерых детей, призвала людей проявлять солидарность и поддерживать женщин, ставших мамами.

Она отметила, что возвращение в прежнюю физическую форму после родов требует времени, внутренних ресурсов и финансовых затрат, а из-за хронического недосыпа у многих женщин неизбежно возникают проблемы с режимом питания.

Актриса добавила, что современным женщинам приходится совмещать множество бытовых и профессиональных задач, что часто приводит к росту тревожности. Тарханова, продолжающая совмещать работу в театре и кино с заботой о большой семье, добавила, что всем мамам необходимы регулярный отдых, внимание и помощь близких.

Тарханова замужем за актером Алексеем Фаддеевым. Пара воспитывает четверых сыновей и дочь. Старший сын родился у них в 2008 году, а младший ребенок, дочь, - в 2024-м.