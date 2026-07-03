Галкина* захотели признать экстремистом

Виталий Бородин, возглавляющий Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией, выступил с инициативой о внесении шоумена Максима Галкина* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) в реестр террористов и экстремистов, передает News.ru.

Он пояснил, что действующие нормы не позволяют ограничить артисту въезд в Россию, поскольку у него лишь статус иностранного агента. По словам Бородина, для запрета на пересечение границы необходимо возбудить уголовное дело в отношении шоумена, например, за оправдание терроризма.

Он также выразил мнение, что Галкин* и Алла Пугачева могут в будущем попытаться вернуться в Россию, и эта мера должна этому помешать.

Ранее Максим Галкин* спел на украинском языке на мероприятии в яхт-клубе в Монако. По информации канала Shot, комик исполнил песню Степана Гиги «Любов то сон». Также на мероприятии появился солист группы Modern Talking Томас Андерс, однако он не стал удивлять репертуаром и исполнил Chery-Chery lady.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.