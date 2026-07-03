Анна Седокова пришла в себя после вчерашних разоблачающих публикаций. Певица решила рассказать, каково ей приходилось в браке с Янисом Тиммой.

Анна Седокова ужаснула «кровавыми» откровениями о браке с покойным Янисом Тиммой. Вчера артистка разместила несколько постов, в которых подробно рассказала о жестокости со стороны бывшего супруга. Примечательно, что певица обнародовала эти детали в день рождения баскетболиста.

Седокова рассказала, что однажды, в День святого Валентина, Янис жестоко избил ее. Да так, что потом половина лица Анны превратилась в сплошной синяк. С того самого дня она стала панически бояться мужа.

Откровения знаменитости вызвали переполох. Седокову тепло поддержала Мария Погребняк, а также поклонники.

Сегодня Анна вышла на связь в ТГ-канале и намекнула, что готова раскрыть новые жуткие подробности о браке с Тиммой.

«Вчера был очень сложный эмоционально день, я правда вчера эмоционально поломалась. Но уже починилась, и этот новый день, мы его живем, мы радуемся. Я знаю, что мне нельзя комментировать, нельзя писать мне в директ в соцсетях, но я знаю, что вы тут со мной. Я, правда, не хочу размещать те кошмары, которые происходили тут со мной здесь. Но если сильно надо, то покажу вам», — сказала Седокова.

Напомним, Янис покончил с собой в декабре 2024 года. Он ушел из жизни в ночь после дня рождения Седоковой.