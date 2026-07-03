Известный продюсер высказался о неожиданном поступке Галкина*

Комик Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) готов спеть и сказать что угодно ради денег. Как сообщает News.ru, об этом заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко, комментируя исполнение артистом песни на украинском языке.

Ранее СМИ сообщили, что Галкин* исполнил песню на украинском языке — «Любов то сон» Степана Гиги. Он спел на мероприятии в яхт-клубе в Монако.

«Шоумен в последнее время явно показывает своими действиями, что для него в принципе происхождение денег не важно. Он будет как настоящий клоун и шут работать там, где платят. Ему не важно, кто его нанимает», — заявил Рудченко.

Продюсер добавил, что если Галкин* начинает петь украинские песни и работать на украинскую публику, то ему следует стать украинским артистом.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.