Анна Седокова опубликовала ролик, смонтированный из разных видео с покойным Янисом Тиммой, в день рождения баскетболиста. На кадрах запечатлены наиболее счастливые совместные моменты пары — в частности, видно, как Янис проводил время с сыном певицы Гектором.

«С днем рождения, моя любовь. Мы не смогли победить твоё прошлое. И у нас нет будущего. Но это был не ты. Я знаю. Это было прошлое, и оно нас победило», — высказалась артистка.

Напомним, Янис Тимма покончил с собой в декабре 2024 года. Его гибели предшествовал затянувшийся развод с Анной Седоковой. Знаменитости то сходились, то снова расставались. В конце концов, они официально расторгли брак. За день до дня рождения певицы спортсмен свёл счёты с жизнью. Некоторые, включая членов семьи Яниса, до сих пор считают Анну причастной к его кончине.

В день его рождения Седокова не только показала архивные совместные видео, но и откровенно рассказала о жизни с Янисом. В частности, артистка призналась, что неоднократно становилась жертвой домашнего насилия. Шокирующие подробности читайте здесь.