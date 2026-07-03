У Натальи Гвоздиковой случилась трагедия на даче Жарикова

Актриса Наталья Гвоздикова никогда не сидит на месте. Даже в летнюю жару она находит для себя занятия. Отдушина актрисы — ее двухэтажная дача, на которой она проводит огромное количество времени. Покупал ее когда-то муж актрисы Евгений Жариков. Чем сейчас занимается Наталья Федоровна на этой даче, она рассказала «Московскому Комсомольцу».

© Московский Комсомолец

— Раньше я ездила на фестиваль «Алые паруса», который возглавлял Василий Семёнович Лановой. Но после того как Василий Семёнович умер, несколько все изменилось и, как вы понимаете, всё отменилось. Но, слава богу, что есть дача, потому что на даче вкалываешь как не знаешь кто. Я насажала очень много цветов, не предполагая, что за ними надо ухаживать и ухаживать, — начала Наталья Федоровна. — Когда я прихожу к своей маникюрше, она говорит: «Вижу, Наталья Федоровна, вы имели общение с землей». Потому что земля проникает в ногти даже с перчатками. Но зато, когда розы расцветают, когда расцветают пионы, когда цветёт жасмин — это такая красота! Меня вот не было какое-то время, и как раз отцвела сирень, пионы, и уже люди, проезжая мимо ворот, чувствовали запах сирени. Ну а почему бы и нет?

— Кроме цветов, может быть, сажаете что-то с практической целью: овощи, фрукты?

— Во-первых, у меня постоянно там растет чеснок. Я осенью сажаю его, весной можно уже собирать. Сегодня, например, я запланировала посадить горох. Я сажаю целую грядку, потому что он непритязательный. Знаете, срываешь его — он молочный, такой вкусный, не перезревший. А еще я очень люблю подсолнухи, причём не столько я, сколько птички. А еще смородина красная уже налилась, но я ее буду собирать в середине июля. Чтобы ее не ели вороны, сын купил пластмассовых ворон и посадил их на вишню. Они отпугивают настоящих. Черная смородина тоже есть у меня и белая.

— А куда вы деваете урожай?

— Я стала замораживать ягоду, а из красной смородины делаю желе, потому что в ней больше витамина С, чем в лимоне. Домой привожу цветы. Одна фиалка может обеспечить потрясающий запах во всей квартире, это очень приятно.

— Может быть, кого-то угощаете?

— Вы знаете — да, и меня за это меня наказала природа. Я не знала, что так делать нельзя. Когда у меня плодоносила клубника так, что я собирала тазами, мне потом сказали: «Наташ, так делать не рекомендуется. Ты отдаешь это все другим». Ну и теперь клубника не плодоносит. Точнее, с клубникой меня обманули: подсунули плохие клубничные листочки, а я же не очень в этом разбираюсь. Поэтому буду всё выкапывать и потом, уже, наверное, в следующем году, даст бог, начну сажать настоящую клубнику, которую куплю у проверенных людей. Я знаю одно место, где дедушка продаёт саженцы и семена, я цветы у него иной раз беру. Наверное, у него и куплю саженцы.

— Натуральный обмен практикуете?

— Да, я, например, не выращиваю огурцы и помидоры, но у меня есть знакомая бабушка, которая в парнике выращивает огурцы. У нее их много, и она даже не знает, что с ними делать. И вот два года подряд она мне передает через своего работника мешок огурцов. И я уже научилась закручивать огурцы и помидоры. У меня на балконе три шкафа: Женин, Федин ( сын Натальи Гвоздиковой — прим.авт.) и мой. То есть, если в их шкафах гвозди, отвертки и прочее, то у меня баночки стоят. Все подписано: такой-то год, огурцы соленые или маринованные, и т.п. Я не покупаю закрутки в магазинах.

— А кто бывает на вашей даче, кроме вас?

— Мои родственники живут в Питере, они у себя на даче что-то делают, поэтому им не до приезда ко мне. Еще приходят соседи, когда видят, что я тут. А если к сыну кто-то приезжает, мы стараемся распределить время так, чтобы у нас с ним было время на общение, потому что мы практически друг с другом не видимся. Но вообще я не очень люблю, когда кто-то приезжает, потому что гости ходят по даче и отвлекают. В свое время Валентина Илларионовна Талызина, с которой мы дружили, сказала: «Собирай маленькие афиши с твоим именем, большие не надо, и размести их в доме». Теперь у меня по всему первому этажу афиши. Когда ко мне приходят в гости, я показываю, где была и с кем. Весь первый этаж заклеен афишами.

А вообще я уединяюсь на даче и кайфую от того, что я хожу в простых шортах, в простой майке, не крашусь, не делаю причесок. Я умею быть одна с детства, но это могут понять те, кто рос в гарнизоне.

— Наталья Федоровна, а откуда у вас вообще эта дача?

— Это Женя ( актер Евгений Жариков скончался в 2012 году — прим.авт.) купил. Причем, я была категорически против этого изначально, меня не было в Москве, я вообще не знала о покупке. Сначала Коля Караченцов ему сказал: «Давай купим участок на двоих». Потом брат Жени посоветовал другое. В итоге дача у нас находится далеко, в Калужской области, но зато нет никаких артистов рядом. Понятно, что я сама привлекаю внимание, но я уже научилась абстрагироваться.

— Что-то Евгений Жариков успел сделать на этой даче?

— Да, очень много! Понятно, что забор он не ставил или баню, но он много сделал своими руками, потому что воспитывался дедушкой и бабушкой. Женя сам научился и потом научил этому моего сына. У моего сына золотые руки.

— То есть, он может и крышу починить и крыльцо, если надо?...

— Он может делать все, но, другое дело, я боюсь, когда он, например, хочет починить крышу. Потому что крыша у нас наклонная, не дай бог, поедет с нее. Несколько лет назад у нас был очень хороший рабочий, и он упал с крыши и разбился насмерть. Так что я считаю, что лучше заплатить деньги профессионалам. Сын поменял насос, сделал водоснабжение, распилил дрова — на участке упала огромная береза. Сказал, что на два года еще хватит дров. В доме у нас есть печка и камин, который я научилась топить. Я вообще городская, росла в гарнизонах — папа у меня военный. Я с землей никогда не общалась.

— А отдыхать вам удается на даче?

— Ну, конечно. У нас там есть озеро. Я туда прихожу рано утром, чтобы не было соседских детей и дедушек, и плаваю.