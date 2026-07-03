Агата Муцениеце увезла детей из России

Агата Муцениеце взяла сына Тимофея и дочь Мию и отправилась в Латвию. Не исключено, что она прихватила и младшую наследницу от Петра Дранги, но девочку актриса еще ни разу не показывала.

В настоящее время Агата Муцениеце наслаждается летними деньками в Риге. Об этом популярная актриса сообщила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Артистка отметилась на пляже и прошлась по магазинам.

И если Агата с удовольствием показывает сына Тимофея и дочь Мию, которых родила будучи в браке с актером Павлом Прилучным, то младшую наследницу от второго брака с Петром Дрангой Муцениеце еще не представила публике (хотя девочка появилась на свет еще в конце прошлого года).

Агата Муцениеце сравнила свою дочь с наследницей Виктории Бони

В Сети пользователи гадают, с чем связана такая таинственность. Сама же Агата объясняла, что с недавних пор предпочитает держать детали личной жизни при себе. Однако, очевидно, это не касается ее старших детей, которых общественность наблюдала с пеленок.

Отметим, что в свежем интервью бывший муж Агаты Муцениеце дал понять, что живет неподалеку от экс-супруги. Павел Прилучный сообщил, что дети "всегда могут прийти" к нему в гости. После развода артист нашел счастье с актрисой Зепюр Брутян. Она родила ему сына Микаэля.