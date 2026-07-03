Погребняк поддержала Седокову после признаний об абьюзе

Блогер Мария Погребняк публично высказалась в поддержку Анны Седоковой, которая накануне рассказала, что подвергалась насилию со стороны покойного мужа Яниса Тиммы, передает «Звездач». По словам певицы, именно вспышки агрессии стали причиной их развода.

Погребняк призналась, что была потрясена услышанным, и призвала женщин не молчать о подобных ситуациях. Она подчеркнула, что домашнее насилие не зависит от статуса, а любовь не может быть оправданием для страха и боли.

«Любовь не бьет. Любовь не держит в страхе», — написала Мария, поблагодарив Анну за смелость и пожелав ей счастья.

Седокова, в свою очередь, попросила поклонников не переживать за нее, заверив, что она сильная и справится. Шокирующими откровениями артистка поделилась в день рождения покойного Яниса Тиммы.

Ранее, в октябре 2024 года, Анна Седокова подала в суд заявление о разводе с Янисом Тиммой. К концу года мировым судьей иск был удовлетворен. Спустя несколько месяцев — 17 декабря — 32-летний Тимма был обнаружен без признаков жизни в столице. В правоохранительных органах сообщили, что причиной смерти стало самоубийство.