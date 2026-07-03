Известный продюсер назвал самых популярных артистов у подростков

Рэп и поп-рок остаются наиболее востребованными музыкальными направлениями среди российской молодежи, заявил News.ru продюсер Юрий Киселев. По его словам, среди ярких представителей этих стилей — Ваня Дмитриенко, а также рэперы Icegergert и Madk1d.

Киселев пояснил, что предпочтения слушателей напрямую зависят от возраста. Подростки от 15 до 21 года выбирают более бунтарскую тематику и сложные структуры: рэп с перегруженным звучанием, поп-рок, trap и патриотичный рэп с «уличным» звучанием. В этой категории популярны «Три дня дождя», «Тринадцать карат», Pyrokinesis, а также Icegergert и Obladaet.

Для детей до 14 лет, по словам продюсера, характерен интерес к энергичной танцевальной музыке с быстрым ритмом — незамысловатым поп-трекам, которые помогают выплескивать энергию. Хитами в этой возрастной группе становятся такие песни, как «Сигма-бой», «Под Новый год» и «ЛПшка». Киселев отметил, что это упрощенный поп с понятной смысловой нагрузкой, который активно распространяется через TikTok.

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