Мария Порошина вышла на сцену после госпитализации

Мария Порошина впервые появилась на публике после новостей о госпитализации. По мнению особо наблюдательных поклонников, выглядит известная актриса неважно.

Прославленная артистка появилась на сцене в театральной постановке вместе со своей 30-летней дочерью Полиной, которую родила от актера Гоши Куценко. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" (запрещена в России) Полина опубликовала видео, на котором запечатлена Мария Порошина.

По мнению пользователей Сети, знаменитая артистка выглядит неважно, и предположили, что она еще не пришла в себя после госпитализации.

Напомним, в конце июня в Сети распространилась информация, будто Мария Порошина попала в больницу. Сообщалось, что у нее сильно подскочило давление. К тому же у актрисы якобы давно наблюдались проблемы с щитовидной железой. Отметим, что сама Мария Порошина не комментировала эту информацию.

Кстати, недавно стало известно о тайной свадьбе Марии Порошиной и Ярослава Бойко. Якобы актеры наконец официально оформили отношения после многолетнего романа. В близком окружении сообщили, что торжество прошло скромно, в узком кругу. Якобы поженились Порошина и Бойко еще в начале года. После свадьбы артисты стали жить у знаменитой актрисы.