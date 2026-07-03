Галкин* исполнил песню на украинском языке

Комик Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) спел на украинском языке на мероприятии в яхт-клубе в Монако. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, комик исполнил песню Степана Гиги «Любов то сон». Также на мероприятии появился солист группы Modern Talking Томас Андерс, однако он не стал удивлять репертуаром и исполнил Chery-Chery lady.

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Отмечается, что Галкин* провел два украинских корпоратива за полтора месяца. Первым стала свадьба бизнесмена Ники Ломиа и его невесты Ники в Каннах. Второй корпоратив — день рождения «мисс Украина» 2019 года Маргариты Паша. Там также появились Екатерина Варнава, Светлана Лобода и экс-резидент Comedy Club Игорь Меерсон.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.