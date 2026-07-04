Меладзе запускает новый коллектив спустя год после закрытия «ВИА Гры»

Продюсер и композитор Константин Меладзе готовится к запуску нового музыкального проекта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Инсайдер утверждает, что новый коллектив Меладзе сейчас находится на стадии формирования, однако локация будущего проекта не раскрывается.

Композитор уехал из России после начала специальной военной операции — и с тех пор крайне редко появляется на публике. Согласно сведениям СМИ, сейчас он живет в Италии.

В 2025 году Меладзе закрыл группу «ВИА Гра», которая существовала 25 лет. Последней песней коллектива стала Galileo. А в апреле 2026 года продюсер продал виллу на озере Гарда в Италии бразильским миллионерам.

Недавно Telegram-канал Mash сообщал, что Константин Меладзе получил грузинское гражданство. Это уже второй паспорт для продюсера после украинского, который он переоформил в 2024 году. Когда композитор получал на Украине ID-карту нового образца, его отчество «Шотович» исчезло, так как в новых документах его не указывают.