1 июля единственная дочь Олега Газманова Марианна вышла замуж. О радостном событии сообщила супруга прославленного артиста Марина.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Марина Газманова опубликовала несколько видео, сообщив, что организовывать свадьбу - дело тяжелое, но она довольна полученным результатом.

Супруга известного певца показала украшенный к грандиозному событию дом. Гостиную наполнили белые цветы, милые мелочи, ювелирные украшения, кружевные ткани, свечи и даже детская люлька. Особо наблюдательные подписчики в Сети немедленно сделали вывод, что Марианна выходит замуж будучи в положении. Другие же интернет-пользователи решили, что это просто традиция - пожелание рождения здоровых деток.

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Кроме того, Марина Газманова показала и счастливую новобрачную. "Все, наша красивая малышка — жена!" - объявила супруга артиста. На видео 22-летняя Марианна запечатлена в белом декольтированном свадебном платье с корсетом, в удобной обуви и с распущенными рыжими волосами.

Известно, что избранником Марианны стал мужчина по имени Максим. По некоторым данным, он бизнесмен и ведет непубличный образ жизни.

Отметим, что это первая свадьба в семье Олега Газманова. Его старший сын от первого брака Родион, которому уже 45 лет, ни разу не был женат, детей у него нет. Средний 28-летний приемный сын Филипп тоже не состоит в браке.