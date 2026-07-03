Иноагент Панин* мог получить право находиться в США как беженец

Актер Алексей Панин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) получил в США разрешение на въезд DA, которое дается при оформлении грин-карты или тем, кто хочет получить статус беженца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника, для въезда в США Панин* получил класс DA, который соответствует механизму Advance Parole для изменения иммиграционного статуса заявителя.

Нью-Йорский адвокат Аркадий Бух в комментарии агентству допустил, что для получения такого класса въезда Панин* мог обратиться за политическим убежищем, ссылаясь, в том числе, на свой статус иноагента.

«Мы знаем только то, что у него открыто (заявление — прим. ред.) I-485, то есть он в процессе грин-карты. И за это они дают вот этот D-Admission, Advance Parole», — сказал Бух.

При этом адвокат отметил, что временных ограничений на пребывание в США у людей, попросивших политическое убежище, нет. Они могут находиться в стране до тех пор, пока власти не решат, имеет ли он право остаться.

Панин* ранее проживал в Испании, однако СМИ выяснили, что в последнее время он находится в Лос-Анджелесе, где выступает со спектаклями собственного сочинения.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.