Предсвадебная вечеринка Тейлор Свифт парализовала весь Нью-Йорк

Певица и ее возлюбленный-футболист организовали вечеринку в честь грядущей свадьбы. Пара собрала гостей в Мэдисон-сквер-гарден.

С середины 2023 года известная американская певица Тейлор Свифт встречается с футболистом Трэвисом Келси. Весной прошлого года пара объявила о помолвке. Весь мир замер в ожидании грандиозной свадьбы, которая обещает быть невероятно роскошной.

Накануне в Нью-Йорке возлюбленные устроили предторжество. Как сообщают журналисты портала Daily Mail, пара собрала родственников и близких друзей на камерный вечер. Гости съехались в театр Infosys в Мэдисон-сквер-гарден в потрясающих нарядах. Среди звезд, проявивших безупречный вкус, заметили Эрин Эндрюс, Росса Трэвиса, Клэр Киттл и многих других. Их стильные платья и костюмы уже произвели фурор в Сети.

36-летние Свифт и Келси планируют масштабный праздник на Манхэттене. В пятницу пройдет торжество более чем на 1000 гостей. По слухам, Тейлор строит внутри Мэдисон-сквер-гарден «замок» принцессы. Она уже скупила в городе все каллы. Предсвадебная вечеринка артистки уже парализовала весь Нью-Йорк: полиция запретила прессе собираться у здания под угрозой ареста.

Ранее были расскрыты и другие детали. Организаторы установили жесткие правила для главного события года. Гостям Тейлор Свифт и Трэвиса Келси предписано явиться строго в черных вечерних нарядах. Телефоны запрещено проносить на площадку — на входе всех ждет проверка.