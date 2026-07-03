Солистка группы «Фабрика» рассказала о браке с непубличным мужем

Солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева рассказала, что ее супруг Алексей помогает ей развивать сольный проект и принимает активное участие в ее творческой деятельности.

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— Уже давно сфера деятельности мужа — это полный цикл виртуального производства: технология захвата движения, разработка игр и видеоконтента. Но в сфере музыки он тоже творит. В моем сольном проекте его помощь присутствует. И поддержка, — подчеркнула исполнительница.

Также Тонева призналась, что ранее многого не понимала в браке и «плавала в розовых облачках». При этом она продолжает учиться семейной жизни до сих пор, передает Aif.ru.

Российский актер Роман Курцын ранее заявил, что семья является самым важным в жизни человека. Он назвал свою дочь «принцессой» и добавил, что иногда может поругать сына, но позднее обсуждает с ним его проступки. При этом, по словам актера, в доме за все отвечает его супруга.

Актриса Елизавета Арзамасова в свою очередь рассказала, что до создания семьи с фигуристом Ильей Авербухом они много общались и обсуждали важные жизненные вопросы, что помогло им лучше узнать друг друга.