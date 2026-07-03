Адвокат: наказать Седокову за клевету на умершего Тимму будет сложно

Привлечь певицу Анну Седокову за клевету в адрес покойного баскетболиста и ее бывшего мужа Яниса Тиммы будет сложно. В деле нет состава преступления, об этом рассказал адвокат Вадим Багатурия.

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— Если она сообщила заведомо ложные сведения, то да, ответственность за клевету наступать может. Но это очень труднодоказуемый состав правонарушения. Как правило, такие обвинения ничем не заканчиваются, — отметил эксперт.

Адвокат подчеркнул, что свое заявление об избиениях бывшего мужа актриса подкрепила перепиской, свидетельскими показаниями и обращениями в травмпункты, передает РИАМО.

В начале июля певица рассказала, что неоднократно подвергалась насилию со стороны баскетболиста Яниса Тиммы. Она заявила, что бывший муж избивал ее и кидался ножом. Она поделилась с поклонникам, что больше не могла рисковать собой и безопасностью детей, поэтому приняла решение уйти от спортсмена.

На ее заявление адвокат семьи баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова призвала исполнительницу готовиться к суду и подчеркнула, что людей нельзя обмануть.