Новая возлюбленная Галустяна впервые публично обратилась к шоумену

Михаил Галустян перестал скрывать свои чувства к Лилии Киосе — пара всё чаще выходит в свет вместе и публикует совместные кадры в соцсетях. Накануне новая возлюбленная шоумена впервые публично рассказала о своих чувствах и обратилась к Галустяну.

© соцсети

Недавно артист и его спутница побывали на концерте Леонида Агутина в Санкт‑Петербурге. Пара выбрала места на балконе: пока звучали песни, Лилия не сдерживала эмоций, танцевала и подпевала исполнителю. Визажистка корчила рожицы перед камерой, показывала язык и издавала забавные звуки.

По завершении концерта Киосе решила поделиться личными переживаниями и впервые открыто высказалась о связи с Галустяном. В своём блоге 36‑летняя брюнетка адресовала Михаилу трогательные слова: «Дурачиться и веселиться с тобой, быть живыми и настоящими — счастье».

Стоит напомнить, что бывшая супруга артиста, Виктория Галустян, с которой он прожил в браке два десятилетия, ранее высказалась о новом романе шоумена. Женщина призналась, что лично знакома с новой избранницей Михаила, поскольку он приводил Лилию к себе домой, ещё будучи в браке с Викторией.