Собчак отказалась женить сына на женщине из Саратова

Ксения Собчак высказалась о будущем девятилетнего сына Платона. По словам скандально известной ведущей, провинциалка даже не рассматривается в качестве потенциальной невесты для ее наследника.

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Речь о будущей жене Платона зашла, когда Ксения Собчак беседовала с Прохором Шаляпиным, который, к слову, сам родом из Волгограда. Певец спросил, как бы она отреагировала, если бы Платон переписал наследство на жену. Ксения не растерялась и ответила, что постаралась бы избежать такой ситуации.

"Я бы заранее все предусмотрела, чтобы никакая женщина с мамой на поезде из Саратова моего Платошу… Рядом с ним такая мама! И вдруг он захочет какую-нибудь сильную хабалку из провинции", - высказалась Собчак.

Телеведущая намекнула на большие финансовые аппетиты женщин из провинции. "та с мамой приедет на поезде, будет борщ готовить и в квартирку мою то-се… Скажут: "А вот у Ксении Анатольевны бриллианты хорошие, может, мне бы подарила на свадьбу?" Поэтому нет-нет… Я бы все заранее предусмотрела", - рассуждает Ксения.

Интересно, что Прохор Шаляпин согласился с позицией собеседницы и отметил, что и сам бы "не допустил такого сценария" в программе "Что о тебе думают?".

Напомним, Ксения Собчак родила сына Платона в первом браке. Ее избранником стал актер Максим Виторган. После развода экс-супруги сумели наладить так отношения, что каждый спокойно берет ребенка на отдых и вместе справляют его дни рождения.