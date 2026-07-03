Раскрыты подробности романа Натальи Штурм с афроамериканцем

28 июня певица Наталья Штурм отпраздновала 60-летие в компании афроамериканца по имени Кейси. Как сообщает Starhit, артистка раскрыла подробности своего нового романа.

День рождения артистка отметила в столице ЮАР — Кейптауне. Штурм опубликовала снимки с темнокожим мужчиной. В одном кадре они чокаются бокалами, а в другом мило обнимаются. Оказалась, что пара познакомилась на берегу Атлантического океана, когда Штурм вызвала такси — Кейси был водителем.

«Пока он меня вез, я его рассмотрела: он понравился мне фактурой, гладкостью и красотой кожи. На следующий день он мне написал, мы встретились. В нем есть потенциал, он не боится работы, не ленивый, — как говорил Жириновский», — поделилась Наталья.

По словам Штурм, Кейси быстро начал ухаживать за ней и уже был готов отправиться в Россию, однако на счастливое продолжение певица не надеется.

«Конечно, хочется, чтобы тебя любили. Женщина до последнего верит в чистую и светлую любовь. Но я, как телевизионный эксперт со стажем, мало верю в любовь африканца с белокожей женщиной», — размышляет знаменитость.

После общения с Кейси Штурм уверена, что россиянкам стоит чаще присматриваться к иностранцам. Артистка сетует, что в России мужчин подобного склада найти непросто.