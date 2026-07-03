Певец Оскар сбежал из Нью-Йорка, где был вынужден выживать на улице

Исполнитель Шамиль Малкандуев, известный под сценическим псевдонимом Оскар, как сообщает Telegram-канал Mash, покинул США и обосновался в Турции. До этого артист почти шесть лет провёл в Нью‑Йорке.

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По данным источника, в Турции живёт родная сестра певца, которая готова поддержать брата в непростой ситуации. Один из приятелей Оскара, проживающий в Америке, поделился, что ещё в декабре минувшего года артист был вынужден принять предложение подруги и поселиться у неё у неё в квартире, чтобы не жить на улице. Позже артист задумался об эмиграции. Примечательно, что необходимую сумму на авиабилет артисту коллективно собирали поклонники.

Шамиль Малкандуев переехал в Соединённые Штаты в 2019 году. Позднее он объявил о трансгендерном переходе* и стал использовать имя Скарлетт. В период пандемии музыкант лишился источников дохода и был вынужден жить на пособие от государства.

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