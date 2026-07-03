Стало известно, гражданство какой страны тайно получил Меладзе

Певец и композитор Константин Меладзе тайно получил гражданство Грузии — этот паспорт стал для него вторым после украинского, обновленного в 2024 году. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил Mash.

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По законам Грузии у гражданина страны не может быть два паспорта, но это ограничения можно обойти с личного разрешения президента страны. Но официального одобрения от Михаила Кавелашвили Константин Меладзе не получил, следовательно, он отрекся от украинского удостоверения личности.

В данный момент композитор проживает в Италии. Из-за украинского гражданства гон лишился своего отчества Шотович, поскольку в нем не указывают отчество, ссылаясь на «пережиток советского прошлого», передает Telegram-канал.

10 апреля СМИ сообщили, что в 2025 году Константин Меладзе заработал на своем лейбле более 100 миллионов рублей. Компания композитора «Меладзе Мьюзик» работает в сфере исполнительских искусств и владеет правами на товарные знаки групп «Инь-Янь», M-Band и «БиС».

23 мая 2025 года Константин Меладзе объявил о роспуске группы «ВИА Гра» и сообщил о выпуске новой песни, которая стала последней в дискографии коллектива.