Комик Поперечный* пожаловался, что электричество в США обходится очень дорого

Комик Данила Поперечный* с 2022 года живет в Лос-Анджелесе. Он рассказал, что в США очень дорого стоит электричество, поэтому юморист пользуется солнечными панелями.

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— Счет за электричество приходит кошмарный. Нас двое, но счет был по 500 баксов. И это только электричество! Еще прикол — солнечные панели генерируют больше энергии, чем надо, и я продаю в город излишек за деньги. То есть у меня город покупает электричество, — заявил артист в интервью YouTube-шоу «Вписка».

Он также вспомнил, что первое впечатление о городе было неоднозначным. По его словам, Лос-Анджелес напоминает «помойку».

— Наше первое впечатление — на фиг! Мы сюда больше никогда не приедем! Это не город, а помойка. Но, когда ты здесь уже живешь и происходит ассимиляция, ты начинаешь, не то что свыкаться с проблемами, но понимать, как тут все устроено, — отметил Поперечный*.

Данила Поперечный* скоро впервые станет отцом. В комментариях к публикации в соцсетях пару поздравили блогеры Эльдар Джарахов и Руслан Усачев, а также модели Анна Линникова и Мария Миногарова.

Поперечный* также рассказал, что решил оформить будущему ребенку российское гражданство. Однако его супруга, блогер Полина Чистякова, планирует рожать в США.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции.