Раскрыт неожиданный секрет о паре Свифт и Келси накануне свадьбы

Журналисты Page Six раскрыли неожиданный секрет о паре американской певицы Тейлор Свифт и игрока в американский футбол Трэвиса Келси накануне свадьбы. Материал со ссылкой на инсайдера опубликован на сайте издания.

По словам его собеседников, пожелавших остаться анонимными, знаменитости уже официально расписались. Теперь звезды стали мистером и миссис Келси до запланированного масштабного торжества на стадионе Madison Square Garden.

Редакторы издания заявили, что пара могла тайно сыграть небольшую свадьбу для самых близких и обменяться клятвами в Теннесси, где жила Свифт с 14 лет.

В июне раскрыли неожиданное число гостей на свадьбе Свифт. Источник, близкий к окружению пары, поделился, что на бракосочетание звезд прибудут более 1000 приглашенных.