Дочь Газманова вышла замуж

Дочь народного артиста России Олега Газманова Марианна вышла замуж. Об этом в социальных сетях сообщила ее мать, писательница Марина Газманова.

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В Сети женщина опубликовала фотографии 22-летней Марианны в белом платье, а также несколько снимков с места проведения церемонии.

Супруга певца раскрыла имя зятя: его зовут Максим. Пара зарегистрировала свой брак 1 июля в Грибоедовском ЗАГСе столицы.

В тот же день стало известно, что фигуристка, чемпионка мира и Европы Анастасия Мишина вышла замуж за Андрея Пушнякова, который работает учителем физкультуры и баскетбольным тренером в школе, где когда-то училась сама спортсменка. Пара познакомилась несколько лет назад на праздновании дня рождения общей знакомой. Свадебная церемония прошла в историческом ЗАГСе на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге. Коллеги и Федерация фигурного катания на коньках России уже поздравили молодоженов. Несмотря на перемены в личной жизни, Мишина не планирует оставлять большой спорт.