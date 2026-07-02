Катя Гордон резко ответила на обвинения Елены Товстик

Конфликт между двумя женщинами вышел на новый уровень. В эксклюзивном комментарии для прессы Катя Гордон заявила, что разочарована в человеке, которому когда-то помогала, и назвала обвинения в свой адрес абсурдными.

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Юрист и общественный деятель прокомментировала публичные заявления многодетной матери, которая обвинила ее в использовании чужого горя для личного пиара. Катя Гордон в беседе с Super назвала эти слова несправедливыми и заявила, что именно она помогла Товстик стать известной, организовав десятки интервью и сделав ее узнаваемой для широкой публики.

По словам адвоката, она перестала общаться с женщиной из-за ее поведения и непоследовательности. Гордон утверждает, что Товстик на самом деле была готова получить деньги от бывшего мужа и уступить ему детей, хотя публично заявляла обратное. Это, по мнению юриста, и стало истинной причиной их разрыва.

Катя Гордон также назвала обвинения в свой адрес абсурдными и подчеркнула, что не подаёт иск о клевете лишь потому, что даже вспоминать об оппонентке ей неприятно. Она добавила, что считает поведение Товстик похожим на преследование, а ее публичные тексты — безграмотными.

Ранее Елена Товстик опубликовала эмоциональный пост о годовщине тяжелого дня в своей жизни, связанного с разводом, и вновь обвинила экс-супруга в том, что он отдалился от общих детей.