Мадонна рассказала о двух днях в коме и личном талисмане

Артистка впервые рассказала о том, как боролась за жизнь в реанимации. Она потеряла сознание на двое суток, а после пробуждения училась заново чувствовать себя собой. Сейчас ее главный талисман — фиолетовый осьминог, напоминающий о втором шансе.

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Три года назад голливудская звезда оказалась в реанимации с тяжелой бактериальной инфекцией и сепсисом, пишет Daily Mail. Из-за отказа легких и почек врачи ввели её в медикаментозную кому, в которой певица провела двое суток. В новом интервью артистка впервые подробно рассказала о тех событиях, а также о том, что помогало ей держаться.

Она вспомнила медсестру, которая каждый день убеждала ее встать и верить в выздоровление. После выписки сотрудница подарила исполнительнице фиолетового плюшевого осьминога, ставшего для нее символом надежды. С тех пор игрушка, по словам певицы, всегда рядом с ней — даже немного выцвела, но осталась дорога как память.

После восстановления артистка вернулась на сцену с юбилейным туром, где призналась, что не раз была на грани. Она также поблагодарила своих шестерых детей, которые поддерживали её в самый трудный период и помогли не опустить руки. Одного из лечащих врачей певица пригласила на концерт в знак благодарности за спасение.

Ранее поп-звезда, известная своей уверенностью и сценической мощью, в редком интервью показала неожиданную уязвимость. 67-летняя исполнительница рассказала, что несколько лет назад испытывала зависть к другой певице, которой симпатизировал ее экс-супруг.

Артистка призналась, что считала ту коллегу своей равной по статусу и даже сравнивала себя с ней не в свою пользу. По ее словам, бывший муж тогда был увлечен австралийской знаменитостью, и это заставило Мадонну почувствовать себя неуверенно. Кого именно она имела в виду, певица уточнять не стала, однако поклонники предположили, что речь идет о режиссере Гае Ричи.