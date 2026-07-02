Татьяна Куртукова получила похвалу от критика Соседова, но есть нюанс

Сергей Соседов высказался о творчестве Татьяны Куртуковой. Он считает, что до большой артистки ей пока далеко.

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Сергей Соседов скуп на похвалу. Но иногда музыкальный критик — в порядке исключения — все же делает комплименты в адрес той или иной знаменитости.

Так, недавно ведущий высоко оценил талант Татьяны Куртуковой, спевшей хит «Матушка». Кроме того, он одобряет ее решение экспериментировать с репертуаром и имиджем. Однако пока, по мнению Соседова, ее рано ставить в один ряд с крупными отечественными звездами. Также он выражает опасение, что артистка так и останется лишь той, кто исполнила песню про «матушку-землю».

«Она понимает, что на волне успеха нужно создавать новые песни, чтобы тебя не называли певицей „одного хита“. А насколько успешны будут новые произведения, покажет время», — отметил Сергей в разговоре с «Газетой.ру».

Соседов добавил, что успех Куртуковой зависит от того, сколько еще хитов она выпустит. Но пока рано говорить о ней как о большой артистке нашей эстрады.

А ранее критически о творчестве Прохора Шаляпина высказался продюсер Леонид Дзюник. Он признался, что не понимает, в чем феномен артиста, ведь в его репертуаре нет ничего яркого и запоминающегося. Продюсер отметил, что Прохора помнят только по его романам «со старыми бабами».