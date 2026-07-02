Стала известна стоимость квартиры Жанны Фриске,которую рискует потерять ее сын

СМИ узнали цену московской квартиры покойной певицы Жанны Фриске — ранее ее отец Владимир заявил, что хочет лишить наследства своего внука Платона в пользу младшей внучки. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Согласно информации издания, квартира Фриске на Красной Пресне стоит около 55 миллионов рублей. Ее площадь составляет 90 кв. м.

Отмечается, что Фриске купила квартиру самостоятельно. Ожидалось, что она достанется в наследство ее единственному сыну — 13-летнему Платону Шепелеву. Но Владимир Фриске заявил, что хочет переписать квартиру на четырехлетнюю внучку Луну — девочку родила сестра певицы Наталья. Свое решение Владимир объяснил тем, что не видел внука около десяти лет. При этом мужчина не возражает, если в результате его действий Платон останется «без ничего».

Ранее Владимир Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев так и не вышел на связь с Ольгой Орловой.