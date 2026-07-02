Барабанщик Blur Дэйв Роунтри потребовал 200 миллионов авторских

Музыкант популярной рок-группы Дэйв Роунтри проиграл судебную тяжбу с PRS For Music по поводу невыплаченных авторских отчислений. Роунтри требовал 200 миллионов фунтов стерлингов.

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Его иск был направлен на оспаривание способа распределения авторских отчислений, которые невозможно сопоставить с правильным автором песен из-за отсутствия или неточности информации. Роунтри пытался оспорить порядок, по которому PRS (британское агентство по авторским правам) распределяет собранные средства. В индустрии такие средства часто называют «роялти из черного ящика», тогда как сама PRS предпочитает термин «неидентифицированные роялти». Суть иска сводилась к утверждению Роунтри о том, что система распределения этих неидентифицированных роялти несправедлива по отношению к авторам песен, и что из-за нее авторы могли недополучить до 200 миллионов фунтов стерлингов.

На днях апелляционный суд отклонил жалобу Роунтри и оставил в силе вынесенное в августе прошлого года решение по вопросам конкуренции, в котором говорилось, что у данного дела нет «обоснованных шансов на успех». В новом судебном решении отмечается, что проблема данного дела в том, что сторона Роунтри не предложила реалистичного альтернативного способа распределения средств.

Это решение было принято на фоне пристального внимания к деятельности PRS и к тому, как распределяются финансовые потоки в музыкальной сфере. Организацию подозревали в неправильном распределении средств и финансовых ошибках.

Что касается Роунтри, то в прошлом году он выпустил фотокнигу «No One You Know: Dave Rowntree’s Early Blur Photos», в которой запечатлены ранние годы существования группы Blur. В интервью, приуроченном к выходу книги, Роунтри выразил уверенность в том, что у Blur еще может быть будущее, отметив: «Никогда не знаешь наверняка. Такова чистая правда». Ранее в этом году группа Blur также анонсировала переиздание своего классического концертного альбома «Live At The Budokan», записанного во время гастролей по Японии в 1995 году, в честь 30-летия коллектива.