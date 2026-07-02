Боня решилась на неожиданный шаг из-за дочери

Блогер Виктория Боня решилась на пирсинг из-за дочери. Об этом сообщает Telegram-канал «Пятый канал».

Телеведущая призналась, что долго не разрешала 13-летней Анджелине сделать пирсинг, а отец до сих пор не знает, что он есть у дочки — она снимает сережку перед тем, как они видятся. Процедуру матери девочка провела дома, сняв это на видео.

«Так, может, тебе открыть студию свою? Я тебе открою студию, будешь деньги зарабатывать? Да. Правда, такие деньги тебя, наверное, вряд ли мотивируют», — сказала она.

Во время процедуры Боня с юмором расспрашивала дочь об уходе за украшением, переживала, можно ли высморкаться и не выпадет ли серьга ночью. В результате телеведущая осталась довольна результатом.