Земля, резиденция и квартиры: озвучена стоимость недвижимости Лепса

Певец Григорий Лепс вложил значительные средства в квадратные метры. В его портфеле — несколько квартир в Москве, резиденция на Новорижском шоссе и сотни гектаров земли в Тверской области, пишет «Звездач».

Самым дорогим городским объектом стала квартира на Саввинской набережной площадью почти 300 квадратов с панорамным видом на Москву-реку. Стоимость апартаментов оценивают примерно в 390 млн рублей, еще 18 млн артист отдал за парковочное место.

В Басманном районе у Лепса есть квартира площадью 130 квадратов — около 60 млн рублей. Еще одна, скромная сталинка на 52,4 квадрата рядом с Новоарбатским мостом, оценивается примерно в 40 млн.

Самый масштабный объект — загородная резиденция в деревне Поздняково на Новой Риге. В конце 2025 года певец выставил ее на продажу за 550 млн рублей. На участке в 20 соток расположены два здания общей площадью более 4600 квадратов.

Главный особняк (1885 кв. м) вмещает семь спален, библиотеку, зимний сад, кухню со столовой, гостиную, террасу и спа-зону с бассейном и сауной. Второе здание площадью около 2700 квадратов певец использовал как продюсерский центр — там студии звукозаписи, спортзал, бильярдная и комнаты для персонала.

Кроме того, в Тверской области у артиста есть 4,2 гектара земли рядом с Волгой и Старицким монастырем.