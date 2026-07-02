«Условка» за наркотики и свободные отношения: Деревянко празднует 50-летие

Харизматичный Павел Деревянко известен не только яркими перевоплощениями, но и любвеобильностью — артист практиковал свободные отношения в фактическом браке с матерью своих двух дочек. Starhit вспомнил историю жизни артиста в день его 50-летия.

«Условка» за наркотики

Павел Деревянко родился 2 июля 1976 года в Таганроге. Его родители всю жизнь трудились на заводе «Красный котельщик». В детстве будущий артист занимался спортом и танцами, а успеваемость оставляла желать лучшего: из-за проблем в учебе и с дисциплиной Павла не хотели переводить в девятый класс. Тогда он бросил школу и стал искать себя.

Деревянко пробовал поступить в медицинское и кулинарное училища, посещал парикмахерские курсы, занимался в вечерней школе. Наконец, судьба привела его в театральную студию «Лестница». Юноше хорошо удавались роли в спектакле, и он решил штурмовать московские вузы. Первая попытка оказалась провальной, однако со второго раза Павел попал в ГИТИС.

Давние проблемы с поведением в вузе никуда не делись. В первый год Павел мало времени уделял учебы, а во втором семестре даже стал торговать легкими наркотиками — при продаже одной из партий его задержали в метро.

«Когда я сидел в камере трое суток, до тех пор, пока меня не отпустили под подписку о невыезде, я готов был голову разбить о дверь, чтобы сломать шею и не думать о том, зачем я сюда, в Москву, приехал и что теперь будет. В итоге у меня год условно, и это большое чудо, что меня не выгнали из института. Притом, что я на первом курсе был полный нуль! За меня вступились однокурсники. Тогда я долго отходил от этого», — делился Деревянко.

После инцидента студент взялся за учебу. Перед выпускными экзаменами он так переживал, что дважды терял сознание, причем один раз во время дипломного спектакля. Однако самоотдача принесла свои плоды — артиста стали приглашать известные режиссеры.

Кино и театр

Еще на втором курсе в спектакле «Затоваренная бочкотара» актера приметил Александр Котт. Спустя три года режиссер вспомнил о студенте, когда начал работу над фильмом «Ехали два шофера». Проблема была лишь в занятости Деревянко в театральном проекте Олега Меньшикова «Кухня». В итоге Меньшиков выделил Павлу второстепенного персонажа, а Котт отдал главную роль. Эта работа дала ему поток предложений.

Еще больше интерес к актеру вырос после «Брестской крепости», ну а игра в фантастическом детективе «Обратная сторона Луны» принесла ему номинацию на премию «Золотой орел». Премию позднее ему принес «Домашний арест».

Высокая зарплата помогала ему обеспечивать не только себя, но и близких: так, для мамы и брата актер строил дом на берегу Миусского лимана. И если на востребованность артист не жаловался, то не все роли ему нравились. Он признавался, что в последнее время «наелся» комедиями и хочет драматических ролей.

Любовные истории

Деревянко называл себя честным человеком. Он не скрывал, что в прошлом употреблял наркотики, устраивал дорогие вечеринки и не искал постоянных отношений. Со временем с запрещенными веществами Павел покончил, а деньги стал тратить более рационально. Однако исправился ли он в вопросах любви?

Деревянко признавался, что у него было более 100 женщин. О любовных связях ходили слухи: актеру приписывали роман с режиссером Ниной Чусовой, певицей Еленой Князевой, но информация не подтвердилась. Когда Марика рассталась с Павлом Волей, то ее увидели на дне рождения Деревянко. Окружающие заметили: телеведущая и артист непринужденно общаются и флиртуют, так что не исключали возможный роман.

Позднее оказалось, что общение актера с подругой Дарьей Мясищевой переросло в нечто большее — просмотр фильма закончился близостью и беременностью. В 2010 году на свет родилась дочка пары Варя, однако родители продолжили встречаться с кем им хотелось, практикуя свободную любовь.

В 2012 году Деревянко познакомился с моделью Верой Гоппен, отношения с которой вскоре вышли на новый уровень. Однако оказалось, что до этого у Павла была интрижка со своей преподавательницей английского, а Гоппен пришлось успокаивать разъяренную американку, утверждая, что ее роман с актером давно в прошлом.

Вера понимала, что от Павла не дождаться ни поддержки, ни постоянства. Вскоре они мирно разошлись. В феврале 2014 года Деревянко предлагал девушке начать все с начала, но Гоппен не дала ему второго шанса.

Павел Деревянко: Чувство меры есть талант

Вторая дочь и брак в 49 лет

В 2014 году Дарья Мясищева родила от Павла вторую дочку, Александру, что стало поводом для разговоров о создании крепкой семьи. Актер отмечал, что со временем их отношения перешли в нечто большее, хотя жить влюбленные предпочитали отдельно. Тем не менее Павел уверял, что благодаря семье его приоритеты сменились.

В какой-то момент артист даже собирался сделать избраннице предложение, но, как заключил позднее, они вовремя одумались. В 2020 году новость о разрыве стала неожиданностью. Оказалась, что инициатором расставания стала Дарья.

«У меня были отношения на стороне — миллион. Но семьей я всегда считал Дашу и наших детей. Я ездил к ним, но мы никогда не жили вместе. Да, я говорил, что у нас семья — просто она нестандартная. У нас свободные отношения. Но я не имел в виду, что, живя друг с другом, мы ведем себя неподобающе… я не посмел бы этого сделать», — говорил он.

Ситуация с Дарьей выбила Деревянко из колеи, однако занятость в кино помогла актеру пережить случившееся. Вскоре он уже возобновил дружбу с Дарьей и спокойно виделся с детьми.

Актер явно наслаждался статусом холостяка, однако в январе 2024 года представил 33-летнюю предпринимательницу Зою Фуць как официальную девушку. Летом 2025 года влюбленные сыграли свадьбу. Деревянко отмечал, что только с этой женщиной он может меняться.