Мосгорсуд утвердил заочный восьмилетний приговор актеру Смольянинову*

Московский городской суд утвердил заочный приговор актеру Артуру Смольянинову*. Он получил восемь лет колонии за распространение фейков о действиях российской армии в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

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— Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Актер дал одному из изданий интервью, в ходе которого распространил фейковую информацию об армии России. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела. В октябре 2024-го суд заочно арестовал Смольянинова*.

Прокурор просил для обвиняемого почти 10 лет колонии. В итоге Басманный суд заочно приговорил актера к восьми годам, а также запретил администрировать сайты в интернете на четыре года.

*Признан иноагентом, включен в список террористов и экстремистов.