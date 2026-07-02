Директор Пугачевой отвергла слухи о карьере певицы

Недавно в Сети появились слухи о том, что певица Алла Пугачева завершила свою карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем. Сообщалось, что примерно шести месяцев назад артистка перенесла две операции на сердце, из-за которых она не смогла продолжать творческую деятельность. В беседе с изданием SUPER концертный директор Пугачевой Елена Чупракова прокомментировала появившиеся слухи.

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Как заметила собеседница издания, Пугачева не выступает уже шесть лет, в том числе и на частных мероприятиях.

Директор артистки подчеркнула, что у певицы все отлично со здоровьем, и она прекрасно себя чувствует. Спикер выразила благодарность за беспокойство, уточнив, что операции полгода назад у Пугачевой не было.