Домогательства от режиссера и угрозы из-за СВО: как живет Наталья Рудова

Актриса Наталья Рудова 2 июля отмечает 43-летие. News.ru рассказал, как сложилась личная жизнь знаменитости и ее карьера, что она говорила о политических событиях.

Путь к успеху

Рудова родилась в узбекистанском Пахтакоре. Ее детство прошло в Казахстане, а в 12 лет, после развода родителей, будущая актриса переехала с мамой в Иваново. После окончания Ивановского областного училища культуры в 2003 году артистка переехала в Москву.

Рудова впервые появилась на экране в 2005 году, сыграв в сериале «Примадонна». Широкая известность к ней пришла после роли в серале «Татьянин день». Сейчас в фильмографии Натальи более 50 работ.

Личная жизнь

Наталья Рудова не замужем. Ей не раз приписывали романы с коллегами, однако она не подтверждала эти слухи. Актриса подчеркивала, что предпочитает не раскрывать детали личной жизни.

В конце 2025 года артистка заявила, что потенциальный партнер должен зарабатывать не меньше нее. По словам Рудовой, ее сердце свободно, однако альфонсов она не рассматривает.

«Я самодостаточная личность, я себя люблю. Поэтому парень как минимум должен зарабатывать как я, как максимум — конечно, хотелось бы больше, чтобы он чувствовал себя уверенно», — заявила Рудова.

Домогательства

Наталья Рудова признавалась, что в начале карьеры сталкивалась с домогательствами от одного известного режиссера.

«Я что-то играла, сидела плакала на встрече в его кабинете, а он: "Если там что-то хочешь, то, пожалуйста, на ужин со мной"», — рассказала она.

Актриса отказалась раскрыть детали, однако заявила, что не согласилась на предложение кинематографиста и сбежала из кабинета. Его имя Рудова не раскрыла.

Угрозы из-за СВО

Наталья Рудова после начала спецоперации выразила надежду, что между РФ и Украиной установится мир. Она также заявляла, что после этих слов столкнулась с критикой и угрозами — по словам актрисы, ей желали «кошмарные» вещи в сообщениях.