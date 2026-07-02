Стоимость недвижимости Григория Лепса подсчитали

Общая стоимость недвижимости Григория Лепса перевалила за миллиард рублей. Что есть в инвестиционном портфеле звезды, подсчитал Telegram-канал «Звездач».

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В распоряжении Лепса несколько квартир в Москве, резиденция на Новой Риге и участок в 4,2 гектара в Тверской области рядом с Волгой и Старицким монастырем. В столице певцу принадлежит 300-метровая квартира на Саввинской набережной, откуда открывается вид на Москву-реку. С учетом того, что квадратный метр в таком ЖК оценивается более чем в 1,3 миллиона рублей, то приобретенные Лепсом апартаменты могут стоит порядка 390 миллионов рублей. Кроме того, исполнитель располагает здесь парковочным местом стоимостью 18 миллионов.

Вторая квартира Лепса находится в Басманном районе и занимает 130 квадратных метров. На сегодняшний день такая жилплощадь может стоить 60 миллионов рублей. Третья — площадью 52,4 квадратного метра — располагается в сталинке около Новоарбатского моста. С таким расположением объект может оцениваться в 40 миллионов рублей.

Роскошный загородный особняк знаменитости стоит в деревне Поздняково на 8-м километре Новорижского шоссе. Лепс подумывает продать резиденцию и выставил ее на продажу в декабре 2025 года. Суммарная ее стоимость вместе с участком в 40 соток и двухэтажным гостевым домом, где разместилась студия звукозаписи, спортзал и бильярдная, составляет 550 миллионов рублей.

К февралю в продаже остался особняк с участком меньшей площади — 20 соток. В главном доме расположено семь спален, десять ванных, несколько сезонных гардеробных и библиотека. Также будущий хозяин усадьбы сможет похвастаться зимним садом, большим бассейном с сауной и спа-зоной. Также для удобства покупателя в доме размещен встроенный гараж на два автомобиля. Продажу тогда объясняли предстоящей свадьбой Лепса с 19-летней Авророй Кибой, но роман подошел к концу.