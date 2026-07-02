Лейбл Гуфа обвинили в нарушении авторских прав

Лейбл рэпера Гуфа (Алексей Долматов) обвинили в нарушении авторских прав. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Речь идет о лейбле Doma. Претензии возникли после концерта Тимы Белорусских в одном из московских клубов минувшей осенью. Тогда артист исполнил «Незабудку» и другие хиты, а во время его перерывов организаторы ставили зарубежные треки.

Иск подало Российское авторское общество (РАО). За использование пяти песен Белорусских и шести иностранных композиций с лейбла потребовали 467 тысяч рублей. Одной из причин стал давний конфликт вокруг творчества Тимы: артист ушел с лейбла Kaufman Label, но права на его старые треки остались у продюсера Александра Розниченко.

Впрочем, Розниченко оказался не причем. Как рассказали в Doma, после переговоров с лейблом Гуфа продюсер сам отправил в РАО письмо о том, что не претендует на деньги за этот концерт, однако организация все равно пошла в суд и выиграла дело.