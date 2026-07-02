Певец Александр Серов заявил, что его «хотят ухандохать»

Российский эстрадный певец Александр Серов в четверг, 2 июля, возмутился появлению в Сети информации о том, что ему якобы приходится отменять концерты в связи с запретом врачей на перелеты на фоне проблем с сосудами. Актер подчеркнул, что «непорядочные люди» хотят «ухандохать» его.

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— Какие‑то непорядочные люди пишут, что у меня проблемы со здоровьем, они просто хотят меня ухандохать. Такая манера сейчас у молодежи — искать болячки у старшего поколения и наплевательски относиться к нам, — отметил артист.

Также Серов подтвердил, что прошел полное обследование сосудов в профилактических целях, передает Aif.ru.

26 июня в Сети появилась информация о том, что причиной запрета на перелеты стали проблемы Серова с сосудами на ногах и серьезная угроза отрыва тромба. По словам авторов публикации, формально для музыканта безопасны только быстрые рейсы до шести часов с обязательной медикаментозной поддержкой.

26 июня появилась информация о том, что народного артиста России Евгения Стеблова экстренно госпитализировали с подозрением на опасное осложнение паховой грыжи. Актер почувствовал сильную боль в правой паховой области, после чего вызвал скорую помощь. Позднее Стеблов рассказал, что чувствует себя «более-менее хорошо» после госпитализации, и добавил, что все обошлось. В данный момент его уже выписали домой.