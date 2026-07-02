Известные иноагенты могут лишиться имущества в РФ: озвучены имена и сроки

Российские звезды, объявленные иноагентами, могут в скором времени лишиться своего имущества в России. Что оставили в России уехавшие из страны релоканты, разбиралось издание «Царьград».

Галкин*

Так, шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) владеет резиденцией в деревне Грязь Московской области, территория которой около 2 га. В комплекс входят шестиэтажный дом, бассейн и подземный гараж. Стоимость замка и построек эксперты оценивают от 500 млрд до 1 трлн рублей.

Также у комика есть квартира на Новочеремушкинской улице площадью более 100 кв.м.. Ее получил отец Галкина* – советский генерал. В 2024 году Галкин* пытался избавиться от недвижимости, но покупателей не нашлось. Стоимость жилья оценивают в 45–55 млн рублей.

В 2022 году шоумен осудил российскую спецоперацию и уехал из России вместе с женой и детьми. Однако его концерты за рубежом не пользуются особым спросом. При этом в последнее время Галкин* стал чаще выступать перед богатыми украинцами на корпоративах и свадьбах. В частности, он был ведущим на вечеринке в честь дня рождения обладательницы титула «Мисс Украина — 2019» Маргариты Паша. Также он выступил на свадьбе украинского бизнесмена Ники Ломиа.

Дудь*

Осталась недвижимость в России и у блогера Юрия Дудя* (признан иноагентом) – квартира в Южном Бутово площадью около 80 кв. м. При этом никаких сделок с ней проводить сегодня нельзя из-за неоплаченных штрафов и наложенного судебными приставам запрета.

Квартира оценивается в 20-25 млн рублей. Также у семьи Дудя* остается дом в элитном посеке «Синергия» в Новой Москве, стоимость которого 75 миллионов рублей. Дом блогер переписал на свою жену еще в 2022 году.

В Москве суд зарегистрировал дело Дудя*

Напомним, Юрий Дудь* уехал из России после начала спецоперации. Блогер обосновался в Испании. В январе 2023 года стало известно, что Дудь* ликвидировал ИП в России.

Наталья Синдеева*

Несколько загородных домов в Подмосковье есть и у главреда признанного в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента, телеканала «Дождя»** Натальи Синдеевой* (внесена в список иноагентов) и ее бывшего мужа Александра Винокурова.

Три года назад Синдеева* пыталась избавиться от недвижимости в коттеджном поселке «Никольская слобода», стоимостью более 2 млрд рублей, но сделку совершить не получилось, отмечает издание.

Также есть недвижимость у Синдеевой* на Рублевском шоссе. Недостроенный дом оценивали в 3 млрд рублей. После того как в 2022 году в России заблокировали сайт «Дождя»**, телеканал попытался работать за рубежом, обосновавшись в Латвии. Однако затем стало известно, что Латвия решили аннулировать лицензию на вещание телеканала. Это решение было принято Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) «из соображений государственной безопасности и общественного порядка». Также вещание «Дождя»** остановили Литва и Эстония.

Чтобы не прекращать работу, часть редакции пришлось перенести в Амстердам. Через некоторое время Генпрокуратура России обвинила телеканал в распространении материалов экстремистов и иноагентов, дискредитации власти и других нарушениях. Сразу после этого «Дождь»** сообщил, что отключает «сбор донатов из России, отменяет уже существующие подписки от российских граждан».

Макаревич* и Шац*

Осталась недвижимость в России у иноагентов музыканта Андрея Макаревича* и шоумена Михаила Шаца*. Оба артиста сегодня живут в Израиле, отмечает издание.

«Шацу* удалось продать квартиру в Санкт-Петербурге за 33 миллиона рублей, но покупателя на пятикомнатные апартаменты на Патриках он так и не нашел. У Макаревича* в России остались двухкомнатная квартира на Ленинском проспекте и коттедж в подмосковном Павлово. Оценивают недвижимость в 30 и 800 миллионов рублей соответственно», - говорится в статье.

При этом иноагенты могут лишиться своих квартир уже через несколько месяцев, после вступления в силу с 1 сентября нового закона.

Напомним, что ранее Госдума РФ приняла законопроект, который разрешает арест имущество переехавших за границу россиян за дискредитацию армии, призывы к санкциям и экстремизм.

* Признаны иноагентами на территории России.

** Признан Минюстом России СМИ, выполняющим функции иноагента.