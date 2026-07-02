Костыли Ольги Бузовой со стразами обошлись ей почти в 5 млн рублей

Костыли певицы Ольги Бузовой стоят почти 5 млн рублей. Об этом kp.ru рассказал звездный дизайнер Наз Маер.

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Певица упала в собственной ванной и сильно повредила колено. Она отмечала, что ее костыли — «произведение искусства». По ее словам, это 24 тыс. кристаллов и 50 часов ручной работы.

«Себестоимость таких украшений — 200 рублей за один кристалл. Такая ручная работа плюс материалы стоят от 2 до 4 млн рублей в зависимости от качества и размеров кристаллов, — рассказал Наз Маер.

В издании отметили, что одни только стразы, без учета стоимости труда дизайнера, могли обойтись Бузовой в 4,8 млн рублей.

2 июля Ольга Бузова сообщила, что перестала носить костыли. По ее словам, всего лишь через две недели после операции ей разрешили передвигаться без костылей. Бузова призналась, что период, когда она не могла свободно передвигаться, казался ей вечностью.

Ольга Бузова вскоре после возвращения в Москву из Доминиканы поскользнулась в душе и рассекла колено. Телеведущую отвезли в московскую клинику, где несколько часов оперировали. Как отмечал директор артистки Антон Богославский, Бузовой пришлось скорректировать гастрольный график из-за состояния здоровья: ее концерт в Ростове-на-Дону, запланированный на 13 июня, перенесен на 6 августа.