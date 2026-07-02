Певица Власова призвала не вводить слушателей в заблуждение из-за ИИ

Авторская музыка не должна конкурировать с ИИ-треками, сказала НСН Наталия Власова. Сегодня музыка, созданная с помощью искусственного интеллекта (ИИ), - часть технологического прогресса. При этом важно не вводить слушателей в заблуждение, выдавая ИИ-трек за авторское творчество, заявила спецкору НСН певица Наталия Власова.

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«Авторы, которые пишут песни из живого разума и подсознания, не должны конкурировать с ИИ. Это должны быть разные, неконкурирующие системы. Если человек хочет послушать ИИ-музыку, он идет на одну площадку, и там его никто не пытается обмануть, что это сочинили люди. Страшна именно подмена. Когда это официально объявляется, человек делает выбор. Если ему нравится – идет и слушает ИИ-продукт. Это часть нашего сегодняшнего дня, часть прогресса. А вот если обманывают, когда музыку написал ИИ, а человек говорит, что сам является автором – это плохо страшно и некрасив, на мой взгляд», - рассказала она на закрытой премьере кабаре-шоу «Тридевятое царство».

Ранее главный редактор музыкального сервиса «Звук» Влад Микеев заявил НСН, что рост числа ИИ-треков стал отдельным вызовом первой половины 2026 года, поскольку это увеличило объем работы с контентом и модерацией. Он также добавил, что сегодня сложно точно определить долю участия нейросети в треке, технологии генерации развиваются быстрее, чем технологии распознавания.