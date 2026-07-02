Цыганская свадьба 16-летней дочки Бердникова из "Корней" пройдет при одном только условии

Александр Бердников выдает замуж старшую дочь. 16-летняя Милана готовится к большому торжеству и выбирает подвенечное платье. Избранником девушки стал друг семьи, которого зовут Мигель.

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Праздник будет в цыганских традициях. Но свадьба состоится при одном условии. традиционная свадьба будет закрытым мероприятием, никакой огласки и прессы. А вот для членов семьи и друзей закатят шикарное торжество. Все расходы родители, ведь жених и невеста еще не работают.

Кроме того, влюбленные в ЗАГСе не будут пока регистрироваться. Это случится, лишь когда им будет по 18 лет.

"Пока речь идет о свадьбе согласно традициям, и то, мы не спешим. Вопрос решен, что все будет, они давно вместе, но мы не обсуждаем ни конкретных дат, ни условий. Не факт даже, что в этом году, главное, что есть договоренности, остальное уладится", - сообщил Бердников Woman.ru.

Впрочем, утверждает певец, сейчас, кроме свадьбы, у семьи есть другие, более важные, задачи. Например, Милане надо определиться с учебой. Девушка собирается поступать, но пока еще не решила куда.

16-летняя дочь Александра Бердникова из группы «Корни» выходит замуж