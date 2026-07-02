Цыганская свадьба 16-летней дочки Бердникова из "Корней" пройдет при одном только условии

Цыганская свадьба 16-летней дочки Александра Бердникова из "Корней" пройдет при одном только условии
Александр Бердников выдает замуж старшую дочь. 16-летняя Милана готовится к большому торжеству и выбирает подвенечное платье. Избранником девушки стал друг семьи, которого зовут Мигель.
Праздник будет в цыганских традициях. Но свадьба состоится при одном условии. традиционная свадьба будет закрытым мероприятием, никакой огласки и прессы. А вот для членов семьи и друзей закатят шикарное торжество. Все расходы родители, ведь жених и невеста еще не работают.
Кроме того, влюбленные в ЗАГСе не будут пока регистрироваться. Это случится, лишь когда им будет по 18 лет.
Впрочем, утверждает певец, сейчас, кроме свадьбы, у семьи есть другие, более важные, задачи. Например, Милане надо определиться с учебой. Девушка собирается поступать, но пока еще не решила куда.
16-летняя дочь Александра Бердникова из группы «Корни» выходит замуж
"Ей нравится что-то творческое. Может быть, на дизайнера. Мигель тоже учится, а еще занимается спортом, он баскетболист", - отметил артист.