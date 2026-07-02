Наталья Рудова отмечает 43-летие на яхте в Турции

Праздничный день актриса проводит на яхте. Наталья предстала перед фанатами в пикантном летнем образе.

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Сегодня, 2 июля, актриса Наталья Рудова отмечает день своего рождения. Звезде сериала «Татьянин день» исполнилось 43 года. Столь особенную дату именинница решила встретить в путешествии. Недавно Наталья улетела на отдых в солнечную Турцию.

С самого раннего утра виновницу торжества активно поздравляют близкие и друзья. Рудова с радостью делится приятными словами в соцсетях и хвастается первыми подарками. Свой праздничный день актриса проводит на яхте. Наталья уже опубликовала в личном блоге свежие кадры с морской прогулки.

«Начинаем праздновать», — коротко подписала снимок звезда.

© Соцсети

Перед фанатами она предстала в легком летнем образе: воздушной мини-юбке и укороченном топе с длинными рукавами.

Наталья Рудова в целом весьма активно ведет свой блог, часто радуя подписчиков красивыми фотографиями. Однако тему личной жизни звезда предпочитает не поднимать. Свободно ли ее сердце сейчас — до сих пор загадка. Известно лишь, что замужем артистка никогда не была. Этот факт сильно удивляет ее преданных поклонников. Фанаты регулярно отмечают, что Рудова выглядит замечательно.