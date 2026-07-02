Валерия Гай Германика с иронией ответила на громкие слова Никиты Джигурды о его гонораре

Валерия Гай Германика в своём Telegram‑канале дала понять, что заявления Никиты Джигурды о размере гонорара в её проекте были преувеличены. Речь идёт о работе над сериалом «Княгиня Ольга». Ранее в эфире шоу Павла Воли артист заявил, что его дневной заработок на съёмках составляет 3 миллиона рублей. Режиссёр отреагировала на это с иронией.

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«Некоторые актёры играют убедительнее всего не в кино, а в разговорах о своих гонорарах», — заметила Гай Германика.

В мае Лолита Милявская сообщила, что документальный фильм о ней, который планировала выпустить Валерия Гай Германика, не увидит свет. По словам певицы, причиной стало отсутствие достаточного количества яркого материала: Лолита полагает, что из-за её размеренного и спокойного образа жизни снимать о ней нечего. В итоге режиссёру удалось создать лишь три эпизода.

Ранее Валерия Гай Германика заявила, что продвижение детей известных артистов в киноиндустрии — абсолютная норма.