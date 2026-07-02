Гонорар Прохора Шаляпина вырос в два раза

Этим летом 42-летний певец и шоумен Прохор Шаляпин переживает новый виток популярности. С июня он стал соведущим Павла Воля в вечернем телешоу, активно выступает на фестивалях и мероприятиях, а также вел частное мероприятие на Кипре в паре с Лерой Кудрявцевой. Вслед за ростом спроса на артиста увеличились и его гонорары, сообщает kp.ru.

Как узнало издание, сейчас приглашение Шаляпина обойдется организаторам в 2 млн рублей, плюс налоги — 12%, включая 5% НДС. За эту сумму артист может как провести праздник, так и выступить с концертом.

Популярность к Шаляпину пришла после участия в телешоу «Новые звезды в Африке» в конце 2023 года. Зрители активно цитировали его высказывания, ролики с ним набрали миллионы просмотров, и артист стал востребованным ведущим крупных мероприятий, включая VK Fest. Сам Шаляпин рассказывал, что съемочный день на проекте тогда стоил 50 тыс. рублей, а за две недели он похудел на 11 кг.

С тех пор гонорар артиста неоднократно рос. Еще недавно Шаляпин радовался сумме в 800 тыс., затем — в 1 млн рублей, а этим летом достиг нового рубежа. По словам организаторов, исполнитель выкладывается по полной, умеет импровизировать и поет вживую.

Коллеги отмечают, что за маской артиста, известного своими рассуждениями о «терапевтической лени» и комичными номерами, скрывается трудолюбивый человек. Лера Кудрявцева, впервые отработав с ним в паре, рассказала, что Шаляпин предлагал оплатить завтраки, обеды и ужины, а также вызвался нести ее вещи в аэропорту.

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Шаляпин долгое время был вынужден зарабатывать участием в ток-шоу и скандальными романами, в том числе с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Теперь же он, по собственным словам, дорвался до любимой работы — пения и ведения мероприятий. Несмотря на плотный график, артист продолжает находить время для выступлений.