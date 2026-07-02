«Я изменилась»: Диброва шокировала признанием о романе с Товстиком

Полина состоит в отношения с бизнесменом Романом Товстиком. Пара уже около года строит свое счастье.

Экс-супруга шоумена Дмитрия Диброва сейчас просто светится от счастья. Полина строит отношения с бизнесменом Романом Товстиком, чей громкий развод до сих пор очень уж активно обсуждается в СМИ. Сейчас пара полностью занята друг другом. Полина не скрывает, что невероятно рада всем этим переменам в жизни.

Накануне многодетная мама приняла участие в стильной черно-белой фотосессии. Перед поклонниками она предстала в укороченной кофточке и юбке чуть выше колен. В описании к снимку Полина порассуждала о том, как любовь меняет человека. Она не согласна с мнением, что люди не меняются. По словам Дибровой, женщина становится совершенно другой в зависимости от того, какой партнер находится с ней рядом.

«Я изменилась за последний год. Я давно познала, что такое успех и быть основанием для себя. Я умею не зависеть от мужчины и быть счастливой с собой. Но я пока так не хочу. Я влюблена», — откровенно призналась Полина.

Фанаты наперебой стали писать Дибровой комплименты. Многие назвали ее красавицей, которая смогла сама построить свою прекрасную жизнь мечты.

Кстати, в отношениях с Романом Полина стала много путешествовать. Как раз недавно возлюбленные вернулись из экстремальной поездки в Тибет. Диброва с юмором писала, что из этого похода в горы они спустились «грязными и вонючими», но абсолютно счастливыми.