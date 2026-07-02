Дочь Якубовича пояснила, есть ли у нее мужчина

Варвара не сочла нужным и дальше скрывать правду. Тем более что этот вопрос давно волновал подписчиков.

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28-летняя дочь Леонида Якубовича впервые раскрыла правду о личной жизни. Поклонники много лет гадали, есть ли у Варвары Видо избранник, но та не спешила делиться сокровенным.

Однако в последнее время девушка стала гораздо охотнее делиться с подписчиками своего блога подробностями о себе. В рубрике «вопрос-ответ» она согласилась пояснить, почему к своему возрасту так и не обрела личное счастье. Оказалось, что Варвару ее одиночество нисколько не заботит, и уж тем более не тревожит.

«Отвечу так: я в здоровых отношениях сама с собой. Это помогает мне выстроить взаимоуважительные хорошие отношения со всем миром и людьми в нем. Кроме мудаков и лицемеров. Эти идут в ...», — пишет дочь телеведущего.

Не исключено, что у Видо все же был опыт знакомств и общения с потенциальными ухажерами, но претенденты на руку и сердце так и не появились.

Впрочем, девушка не особо переживает. Она всецело увлечена творчеством и саморазвитием, не считая замужество главной целью в жизни. Родители не вмешиваются в судьбу дочери, которая давно стала самостоятельной и по-своему мудрой. На днях Видо в шутку дала понять, что ей надоели постоянные сравнения со звездным отцом. А когда один из подписчиков отметил, что Варвара внешне очень похожа на Леонида Аркадьевича, та заявила, что это сомнительный комплимент.