Виктория Боня перестала уничтожать собственные вещи из-за жалоб экоактивистов

Виктория Боня, которая, ополчившись на мировых заговорщиков и «глобалистов», принялась уничтожать собственные вещи из синтетики, бросила эту затею. Оказывается, экоактивисты взбунтовались и объяснили блогеру, что, отправляя синтетические вещи на помойку, она только вредит природе.

Поэтому Боня решила отдавать ненужную одежду в добрые руки — по крайней мере, окружающая среда пострадает так куда меньше.

В личном блоге в запрещённой соцсети Вика вышла на связь с поклонниками и продемонстрировала, сколько одежды успела перебрать. Спойлер: ушла, кажется, добрая половина гардероба. Досталось даже костюмчику от SKIMS — где-то в мире сейчас плачет одна Ким Кардашьян.

Впрочем, главное — Боня довольна. Уже неделю она не носит синтетику и чувствует себя прекрасно. Ну а следовать её примеру звезда «Дома-2» никого не заставляет.

«Девочки, я не против. Просто я для себя решила отказаться от синтетики. Тело моё не хочет. У меня ощущение другое», — высказалась она.

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Напомним, пару недель назад Виктория Боня поделилась с подписчицами своими соображениями о текущей ситуации на планете. По её мнению, в большинстве бед виноваты «глобалисты», которые якобы планируют уменьшить население Земли на 10%. Блогер уверена, что для этой цели они используют прививки, вышки связи и самолёты, распыляя некие химические веществ. Она призвала не пользоваться пластиковыми стаканчиками и бутылками, а также избегать продуктов питания, которые соприкасались с пластиком. Также, по её мнению, полезно отказаться от просмотра телевизора и на ночь отключать Wi‑Fi.