«Ты все еще рядом»: сын почтил память Михаила Круга в годовщину его гибели

На момент трагедии Александр был еще грудным ребенком, поэтому папу помнит только по рассказам матери.

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1 июля исполнилось 24 года с тех пор, как не стало Михаила Круга, короля русского шансона, чьи песни знали наизусть и поют по сей день миллионы. Свой последний концерт он дал для жителей небольшого поселка под проливным дождем, не прервав выступления ни на минуту — люди же ждали. А через два дня певца расстреляли в собственном доме.

В роковую дату сын певца, Александр, почтил память папы в своем блоге. «24 года, как тебя нет, папа. Ты все еще жив в сердцах каждого из нас. Твои песни дают ощущение, что ты все еще рядом и поддерживаешь меня и маму. Нам не хватает тебя, мы безумно любим тебя. Твой сын, Саша», — написал наследник под портретным фото отца. Не так давно сын Круга женился на своей девушке Ульяне, и уверен, что нашел свою настоящую судьбу. Да и внешне пара смотрится очень гармонично. А вот звездный отец нашел свою главную любимую женщину далеко не сразу. Первый брак его потерпел крах. Жена Светлана не выдержала измен супруга и подала на развод. Михаил препятствовать не стал, но право воспитывать сына у бывшей отобрал через суд. Сейчас старший наследник Круга живет в Твери и служит в полиции.

А вот во втором браке с уроженкой Челябинска Ириной шансонье обрел истинное счастье. 26 мая 2022 года у пары родился общий сын Саша, а спустя полтора месяца Круг был жестоко убит в собственном доме.

В ночь с 30 июня на 1 июля в доме семьи Воробьевых (настоящая фамилия певца — прим.ред.) в микрорайоне Мамулино в Твери находились Михаил с супругой Ириной, его 14-летний сын от первого брака Дима, 7-летняя дочь Ирины Маша, их общий сын Саша и мама Ирины. Двум злоумышленникам удалось проникнуть в дом и подняться на третий этаж, где их обнаружила теща Круга. В программе «Привет, Андрей» Ирина Круг (после убийства мужа она взяла его псевдоним и стала певицей) впервые подробно рассказала о том, что происходило той ночью. Ее голос дрожал, когда она вспоминала события двадцатилетней давности. «Мы вдвоем с Мишей убегали. Он меня прикрыл. Попали бы и в меня, стреляли без разбора», — рассказывала Ирина.

Она рассказывает, что скорая долго отказывалась приезжать без милиции их-за криминального характера ранения. Тогда Круг попросил соседа Вадима Русакова отвезти его в больницу. В Тверской городской больнице №6 Михаил Круг скончался утром 1 июля. Скорая и милиция все же приехали в дом позже. Врачи оказали помощь теще Круга, которой разбили голову. Дети не пострадали. Младшие даже не проснулись, а старший Дмитрий ничего не слышал, у него были включены наушники.

Михаила Круга похоронили 3 июля 2002 года. На панихиде в Тверском драмтеатре присутствовали Владимир Жириновский, актер Александр Семчев, певцы Ефрем Амирамов, Катя Огонек (которую саму не стало через пять лет), Сергей Трофимов, Вика Цыганова, тогдашний губернатор Тверской области Владимир Платов и другие известные личности. Последний покой Круг нашел на Дмитрово-Черкасском кладбище.